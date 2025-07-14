ترامب: الأعداء والحلفاء يستغلون الولايات المتحدة منذ عقود

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن بلاده تتعرض منذ عقود لما وصفه بـ"استغلال تجاري وعسكري" من "الأصدقاء والأعداء" على حد سواء.

جاء ذلك بمنشور على منصة "تروث سوشيال"، الاثنين، قبيل زيارة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، إلى العاصمة واشنطن.

وأضاف ترامب أن هذا الاستغلال - وفق تعبيره - "كلف البلاد تريليونات الدولارات ولم يعد قابلا للاستمرار".

وذكر أن على الدول الأخرى أن تقول "شكرا لكم على الرحلة المجانية التي استمرت لسنوات، لكننا نعلم الآن أن الوقت قد حان لفعل ما هو صائب تجاه الولايات المتحدة".

وفي أبريل الماضي أعلن الرئيس الأمريكي عن رسوم جمركية واسعة النطاق ضد معظم الشركاء التجاريين، قبل أن يعلّق تنفيذ معظمها حتى التاسع من يوليو الجاري، عقب اضطرابات شهدتها أسواق الأسهم والسندات.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، سعت إدارة ترامب لإبرام اتفاقات تجارية مع أكثر من 12 دولة لخفض الحواجز التجارية أمام الصادرات الأمريكية وتجنب فرض رسوم إضافية.