المبعوث الأمريكي يلتقي زيلينسكي في كييف وسط ترقب لتحول محتمل في سياسة ترامب تجاه الحرب

التقى المبعوث الأمريكي لأوكرانيا وروسيا، كيث كيلوج بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، اليوم الاثنين، في ظل تصاعد الترقب بشأن تحول محتمل في سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الحرب المستمرة منذ 3 أعوام.

وقال زيلينسكي، إنه أجرى مع المبعوث كيث كيلوج، حديثا "بشأن تعزيز قوة الدفاعات الجوية الأوكرانية وإنتاج الأسلحة المشترك وشراء الأسلحة الأمريكية بالتعاون مع الدول الأوروبية، بالإضافة إلى احتمالية تشديد العقوبات الدولية على الكرملين".

وأضاف زيلينسكي عبر تطبيق تليجرام: "نأمل في قيادة الولايات المتحدة، لأنه من الواضح أن موسكو لن تتوقف ما لم يتم وقف طموحاتها بالقوة".

وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيدلي بـ"بيان مهم" بشأن روسيا اليوم الاثنين. وقد جعل ترامب وقف الحرب إحدى أولوياته الدبلوماسية، كما أعرب أكثر من مرة عن غضبه إزاء موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتشدد.

وأضاف ترامب في وقت متأخر أمس الأحد: "أشعر بخيبة أمل شديدة من الرئيس بوتين، كنت اعتقد أنه شخص يعني ما يقوله. إنه يتحدث بشكل جميل للغاية ثم يقصف الناس في الليل. لا نحب ذلك."

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة سوف ترسل إلى أوكرانيا المزيد من صواريخ الدفاع الجوي من طراز "باتريوت" التي تحتاجها بشدة، موضحا أن الاتحاد الأوروبي سيدفع للولايات المتحدة مقابل "أجزاء مختلفة من الأسلحة المتطورة للغاية".