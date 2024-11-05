اعترافات المتهم بقتل شقيقه في بنها: لم أكن أنوي قتل أخي

أدلى المتهم بقتل شقيقه بقرية الرملة التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، باعترافات تفصيلية أمام تحقيقات المباحث الجنائية، بأن شقيقه كان دائم منع زوجته من نشر الغسيل بسطح المنزل الخاص بهما.

وأوضح المتهم بقتل شقيقه في بنها، "أن المجني عليه كان بيمنع مراتي من نشر الغسيل بسطح المنزل"، مؤكدا أنه لم يكن يقصد قتله ولكن بسبب نشر الغسيل نشبت مشاجرة بيننا، قائلًا: قمنا بالتعدي على بعضنا البعض ولم أدري بنفسي إلا وأنا بطعنه وسقط غارقًا في دمائه على الأرض، منوهًا بأنه نادمًا على ما اقترفه."

ترجع أحداث الواقعة إلى مصرع نجار على يد شقيقه، موظف، إثر مشاجرة بين زوجتيهما على نشر الغسيل بقرية الرملة بمحافظة القليوبية، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة بنها بمصرع شاب طعنا بدائرة المركز.

وكشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين شقيقين تطورت إلى مشاجرة بالأيدي بسبب خلاف على ملكية السطح الخاص بمنزلهما، قام خلالها أحدهما ويدعى "إ.ق"، 39 سنة، موظف، بطعن الآخر، ويدعى "عبدالمجيد.ق"، 42 سنة، نجار، بسلاح أبيض بالبطن؛ ما أودى بحياته في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.