الوكالة اللبنانية: الاحتلال الإسرائيلي دمر منازل أكثر من 37 بلدة جنوب البلاد

قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن جيش الاحتلال يعمل على تفخيخ وتدمير أحياء في مدن وبلدات لبنانية، وذلك في إطار الحرب التدميرية التي يشنها العدو الإسرائيلي على لبنان عمومًا، والجنوب خصوصًا.

وأشار مراسلها في صور، اليوم الثلاثاء، إلى مسح وتدمير منازل أكثر من 37 بلدة، وتدمير أكثر من 40 ألف وحدة سكنية بشكل كامل، قائلًا إن «الأمر يحدث في منطقة في عمق ثلاث كيلومترات تمتد من الناقورة حتى مشارف الخيام».

وأظهرت العديد من صور الأقمار الصناعية الحديثة لا سيما في بلدات رامية وعيتا الشعب وبليدا وحيبيب و7 قرى أخرى، أن القوات الإسرائيلية تسعى لفرض سيناريو شبيه لما حصل في قطاع غزة.

إذ بينت تلك الصور فضلا عن عدد من البيانات التي جمعها خبراء رسم الخرائط، اتساع نطاق الدمار في 11 قرية متاخمة للحدود بين البلدين، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

كما أكد عدد من الخبراء أن إسرائيل ربما تهدف إلى إنشاء منطقة عازلة خالية من السكان، وهي استراتيجية سبق أن نشرتها على طول حدودها مع غزة.



