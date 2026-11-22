أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار عن أمله في التوصل إلى اتفاق وشيك بين واشنطن وطهران، مؤكدا أن المجتمع الدولي لا يستطيع تحمل استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط لفترة طويلة.

وقال نائب رئيس الوزراء، في مقابلة مع قناة "يورونيوز" بثتها شبكة التلفزيون الباكستانية الرسمية اليوم السبت: "أنا متفائل بالفطرة، وأتوقع بالتأكيد أن نحقق هذا الهدف عاجلا أم آجلا، وآمل أن يكون ذلك عاجلا. فالعالم لا يستطيع تحمل المزيد من ذلك. انظروا إلى اضطرابات سلاسل إمدادات الطاقة، وارتفاع الأسعار، ومعاناة الشعوب، فحتى في بلدنا يعاني الشعب"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان".

ورغم الانتهاكات اللاحقة للاتفاق المبرم في 18 يونيو ، أكد دار أن إسلام آباد لم تتخل عن عملية السلام، ولا تزال تحث واشنطن وطهران على الالتزام بتعهداتهما الموقعة.

وردا على سؤال، جدد دار تأكيد التزام باكستان باتباع سياسة خارجية مستقلة ومتعددة الأطراف، كاشفا عن تفاصيل الجهود الدبلوماسية لإسلام آباد خلف الكواليس، ودورها المحوري في الوساطة لإجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي معرض حديثه عن اندلاع الأعمال العدائية في 28 فبراير ، أكد دار أن باكستان كانت أول دولة تدين الضربة الإسرائيلية.

وأضاف أنه تواصل فورا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، داعيا إلى ضبط النفس ومحذرا من استهداف دول الخليج والشرق الأوسط، رغم أن إيران شنت لاحقا ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستانى إن التحركات الدبلوماسية الباكستانية بلغت ذروتها يومي 10 و11 أبريل ، عندما استضافت إسلام آباد أول مفاوضات مباشرة وجها لوجه بين واشنطن وطهران منذ 47 عاما.

واستمرت المفاوضات المكثفة لمدة 21 ساعة، واقترب خلالها الطرفان من التوصل إلى اتفاق، قبل أن يعلّق أحد الوفدين مشاركته لإجراء مشاورات مع قيادته.

وأوضح أن استمرار الوساطة الباكستانية أسفر في نهاية المطاف عن التوصل إلى "مذكرة تفاهم إسلام آباد" في 18 يونيو ، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان يشارك في قمة مجموعة السبع في أوروبا، والرئيس الإيراني وقعا إطار الاتفاق عن بعد.