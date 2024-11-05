أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب أدلى بصوته في فلوريدا.

ووصل ترامب إلى دائرة التصويت الخاصة به في بالم بيتش برفقة زوجته، ميلانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن ترامب أمضى الساعات الأولى من يوم الانتخابات في ميشيجان، حيث أنهى تجمعا انتخابياً في وقت متأخر بمدينة جراند رابيدز.

وبحسب الوكالة الأمريكية، يخطط المرشح الجمهوري لقضاء اليوم في فلوريدا، حيث من المتوقع أن يدلي بصوته شخصياً – بالرغم من قوله في وقت سابق أنه سيصوت مبكراً.

ومن المقرر أن يعقد حفل مراقبة الحملة الانتخابية في بالم بيتش، مساء الثلاثاء.

في المقابل، من المقرر أن تحضر منافسته الديمقراطية على الرئاسة كامالا هاريس حفلاً مسائياً في جامعة هوارد بواشنطن، وهي الجامعة حيث تخرجت بشهادة في الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1986، وكانت عضواً نشطاً في الرابطة النسائية ألفا كابا ألفا.