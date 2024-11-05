أدَّى سكان قرية هندية، ينحدر منها جد المرشحة الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس، صلوات في معبد هندوسي بجنوب الهند، من أجل فوزها بالانتخابات.

ومن المعروف أن جد هاريس لأمها «بي. ڤي. جوپالان»، وُلد قبل أكثر من قرن في قرية ثولاسيندرابورام، التي تقع في ولاية تاميل نادو، جنوبي الهند.

وهاجر جوپالان وعائلته، في وقت لاحق إلى مدينة تشيناي الساحلية، عاصمة تاميل نادو، حيث عمل كمسئول حكومي رفيع المستوى حتى تقاعده.

وقال جي. مانيكاندان، أحد سكان القرية: «كان هناك دعاء خاص لهاريس صباح الثلاثاء في المعبد.. وستكون هناك احتفالات إذا فازت»، وفق شبكة سكاي نيوز.

وفي المعبد نفسه، تم نقش اسم هاريس على حجر يضم قائمة التبرعات العامة، إلى جانب اسم جدها.

وفي الخارج، رُفعت لافتة كبيرة تتمنى لمن وُصفت بـ«ابنة الأرض» النجاح في الانتخابات على منافسها المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

يُشار إلى أن هذه القرية لفتت انتباه العالم قبل أربع سنوات، عندما أقام سكانها صلوات من أجل فوز الحزب الديمقراطي الذي تنتمي إليه هاريس في عام 2020، قبل أن يحتفلوا بتنصيبها نائبة لرئيس الولايات المتحدة بإطلاق الألعاب النارية وتوزيع الطعام.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في أنحاء الولايات المتحدة، صباح الثلاثاء، ليختار الناخبون المرشح الجمهوري دونالد ترامب أو منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، لكي يكون رئيسا لبلادهم خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

ويرتقب أن يدلي نحو 240 مليون شخص يحق لهم التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية.