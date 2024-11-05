قالت مصادر مطلعة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إن الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب سيشاهد نتائج الانتخابات مع مجموعة صغيرة تتضمن عائلته وأصدقائه في منتجع مارالاجو الخاص به في ولاية فلوريدا.

وبحسب "سي إن إن"، تعد حملة ترامب غرفة حرب في مقر حملته غرب بالم بيتش.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترامب إنه "إذا كانت النتائج منصفة، سأقر بها على كل حال"، موضحا أنه لم يحضر خطابا للنصر بعد لكنه مستعد لذلك.

وأشار ترامب، بعد الإدلاء بصوته في فلوريدا، إلى أنه لا يدعم العنف، قائلا إن أنصاره أيضا لا يؤيدون العنف، بحسب ما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية".

وصرح ترامب للصحفيين قائلاً: "أعتقد أن هذه الحملة كانت الأفضل من بين الثلاثة التي خضتها".

وأضاف: "ندير حملة رائعة، وأعتقد أنها أفضل حملة قمنا بها".

وفي وقت سابق، قال ترامب في منشور على منصة "إكس": "أصبح اليوم رسميا يوم الانتخابات! سيكون هذا اليوم هو الأهم في تاريخ أمريكا".