وزير الخارجية يتوجه إلى الجزائر للمشاركة في اجتماع الآلية الثلاثية حول ليبيا

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الجزائرية، ومن المقرر أن يجري لقاءات مع عدد من كبار المسئولين في الحكومة الجزائرية؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

ويشارك الوزير عبدالعاطي، خلال الزيارة، في اجتماع الآلية الثلاثية حول ليبيا التي تضم وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر، بمشاركة المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا.

ويأتي الاجتماع، في إطار الجهود المشتركة لدول الجوار الليبي لدعم مسار التسوية السياسية بين الأطراف الليبية، والعمل على توحيد المواقف الإقليمية والدولية الرامية إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، ودفع مسار الحل الليبي – الليبي بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية.