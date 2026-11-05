رئيسة القومي للطفولة والأمومة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان فرع المجلس بالمحافظة

سحر السنباطي: تدشين الفرع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة حماية الطفل ورعايته

محافظ كفر الشيخ: قضايا الطفولة والأمومة تمثل أولوية أساسية في بناء المجتمع



افتتحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، اليوم فرع المجلس بالمحافظة، في إطار جهود المجلس لتعزيز وجوده الميداني وتوسيع نطاق خدماته، بما يسهم في دعم منظومة حماية ورعاية الأطفال، وتعزيز وصول الخدمات إلى الأطفال وأسرهم بمختلف مراكز المحافظة، وضمن رؤية المجلس لدعم اللامركزية وتوسيع نطاق خدماته على المستوى المحلي، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات الأطفال.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء عبدالله الديب، السكرتير العام، والعميد أركان حرب تامر شويل، المستشار العسكري، والدكتور كرم ملاك، عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، واللواء السعيد عمارة، والنائب محمد عرابي، عضوي مجلس النواب، وعمرو أحمد، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، ومنى مصطفى، مدير عام إدارة التوثيق، والدكتورة هناء السيد، مدير برامج رفاه الطفل، وهشام الخطيب، مدير برنامج الفروع بالمجلس، والدكتورة يارا فهمي، المشرف العام على الفرع بالمحافظة، وعدد من سفراء المجلس للطفولة.

واستقبل المهندس إبراهيم مكي، الدكتورة سحر السنباطي، بديوان عام المحافظة.

وتناول اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز جهود حماية ورعاية الأطفال بالمحافظة، ومناقشة عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بالطفولة، بما يسهم في تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك لخدمة قضايا الأطفال.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، خلال الافتتاح، أن تدشين فرع المجلس بمحافظة كفر الشيخ يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة حماية الطفل ورعايته، وإتاحة المزيد من الفرص أمام أطفال المحافظة.

وأشارت إلى أن الفرع لن يكون مجرد مقر إداري، وإنما مساحة آمنة لكل طفل يجد فيها من يستمع إليه ويحمي حقوقه، لافتة إلى أنه سيتم التوسع في الخدمات المقدمة للأطفال، ومن بينها افتتاح وحدة الطفل الآمن بمقر الفرع، لما توفره من دعم نفسي واجتماعي للأطفال وأسرهم.

وأوضحت أن الفرع سيعمل باعتباره حلقة وصل فاعلة بين المجلس وأطفال المحافظة وأسرهم، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والمؤسسات المعنية ووحدات حماية الطفل، للوصول إلى الأطفال الأكثر احتياجًا للرعاية والحماية.

وحرصت الدكتورة سحر السنباطي على مشاركة عدد من سفراء الطفولة في فعاليات الافتتاح، فهم نموذج حي لما يمكن أن يحققه الأطفال عندما تتاح لهم الفرصة وتُمنح لهم المساحة للتعبير عن قدراتهم وإبداعاتهم.

وأوضحت أن المجلس يستعد لتدشين مبادرة «طفل متوازن.. مجتمع متماسك»، تحت رعاية انتصار السيسي، والتي تستهدف تعزيز الصحة النفسية للأطفال والوقاية من مختلف أشكال العنف، انطلاقًا من مبدأ «الوقاية خير من العلاج»، والعمل على توفير بيئة آمنة وداعمة تضمن للأطفال النمو في مناخ يحفظ كرامتهم وحقوقهم ويعزز قدرتهم على بناء مستقبل أفضل.

وهنأت الدكتورة سحر السنباطي أبناء محافظة كفر الشيخ بمناسبة عيدها القومي، الذي يحيي ذكرى ملحمة معركة البرلس، معربة عن فخرها واعتزازها بأبناء المحافظة، ولا سيما أطفالها المتميزين، وفي مقدمتهم الطفلة ميار الشوربجي، ابنة محافظة كفر الشيخ، والتي تمثل نموذجًا مشرفًا للطفل المصري القادر على التميز والإبداع ورفع اسم محافظته ووطنه.

وأكدت أن دعمنا لميار لن يتوقف عند هذا التكريم، بل سنعمل على مساعدتها في نقل تجربتها إلى أطفال محافظة كفر الشيخ، ثم إلى أطفال المحافظات الأخرى، من خلال لقاءات وأنشطة تفاعلية، على غرار التجارب الناجحة لسفراء الطفولة.

وفي ختام كلمتها، وجهت الدكتورة سحر السنباطي خالص الشكر والتقدير إلى المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، على دعمه وتعاونه، مثمنة جهوده في دعم حماية الطفل وتعزيز أوجه التعاون المشترك.

ومن جانبه، أكد محافظ كفر الشيخ أن قضايا الطفولة والأمومة تمثل أولوية أساسية في بناء المجتمع، فالطفل أساس المستقبل، والأسرة هي البيئة الأولى التي تتشكل فيها شخصيته وقيمه، مشيرًا إلى أن الاهتمام بهذا الملف يمثل استثمارًا في بناء الإنسان وإعداده ليكون عنصرًا فاعلًا في المجتمع.

وأوضح أن التعامل مع قضايا الطفل والأسرة يتطلب رؤية متكاملة تجمع بين الحماية والرعاية والتوعية، وتستند إلى تكامل جهود المؤسسات المعنية، بما يضمن توفير مقومات التنشئة السليمة ومساندة الأسر في أداء دورها التربوي والمجتمعي.

وأضاف أن رعاية الأطفال لا تقتصر على توفير الخدمات الأساسية، وإنما تشمل تهيئة بيئة تساعدهم على تنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم، وتمنحهم فرصًا حقيقية للتعلم والمشاركة والإبداع.

وشدد على أهمية تعزيز الوعي لدى الأسر بأساليب التربية السليمة، والتعامل الإيجابي مع احتياجات الأطفال ومشكلاتهم، بما يدعم الاستقرار الأسري ويسهم في تنشئة أجيال قادرة على تحمل المسؤولية.

وتضمنت زيارة الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، للمحافظة، زيارة دار «حياة» لرعاية الأطفال المعثور عليهم، بمشاركة اللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، حيث حرصت على توزيع الهدايا على الأطفال بمناسبة الاحتفال بأعياد الطفولة.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية، تقديرًا وتعزيزًا لأواصر التعاون المشترك.