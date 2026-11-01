القومي للمرأة: استهداف السيدات في المنوفية وسيناء ومطروح ببرنامج تعزيز السلم والأمن القومي

قالت سماح عبد النافع، المديرة العامة لتخطيط البرامج التدريبية بالمجلس القومي للمرأة، إن إطلاق برنامج « دور المرأة في تعزيز السلم والأمن القومي» يأتي في إطار إيمان المجلس بأن المرأة شريك أساسي للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، وأنها ليست مجرد متلق للمعلومات.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «نون القمة» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أهمية دور المرأة داخل الأسرة، فيما يتعلق بتشكيل وعي الأبناء، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، والتصدي للشائعات، وتعزيز قيم الانتماء.

وأضافت: «الرسالة الأساسية هنا إن الأمن القومي مسئولية مشتركة والوعي هو خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات».

ونوهت إلى أن البرنامج يستهدف خلال العام الجاري، توعية السيدات في 4 محافظات ذات بيئة اجتماعية وجغرافية مختلفة،هي المنوفية، شمال سيناء، ومرسى مطروح، وجنوب سيناء.

وتابعت أن البرنامج نُفّذ في 6 محافظات العام الماضي، وأنهم يستهدفون التوسع في باقي المحافظات خلال السنوات القادمة.

وذكرت أن الوعي أصبح ضرورة أساسية لحماية المجتمع والحفاظ على استقراره، في ظل التحديات التي يشهدها العالم وتطور وسائل التواصل وسرعة انتشار المعلومات.

وفي سياق آخر، تحدثت عبدالنافع، عن استعداد المجلس لإطلاق برنامجين تدريبيين جديدين يستهدفان الوعي الرقمي ومواجهة الابتزاز الرقمي.

واستكملت أن الأسبوع الجاري يشهد انطلاق البرنامج بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بهدف نشر ثقافة استخدام الإنترنت، والتعريف بالجرائم الإلكترونية وأنواعها وعقوباتها، وأثرها على الفرد والأسرة والمجتمع، بجانب توضيح حقوق الضحايا والإجراءات القانونية المتاحة لهم.