 الرئيس الإسرائيلي يقر رسميا نتائج الانتخابات ويبدأ مشاورات تشكيل حكومة جديدة رغم اعتراضات نتنياهو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الإسرائيلي يقر رسميا نتائج الانتخابات ويبدأ مشاورات تشكيل حكومة جديدة رغم اعتراضات نتنياهو

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج
د ب أ
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2026 - 5:28 ص | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2026 - 5:29 ص

 أقر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الأربعاء، بالنتائج الرسمية المصادق عليها لانتخابات الكنيست التي جرت الأسبوع الماضي، باعتبارها ملزمة قانونا، وبدأ مشاورات مع ممثلي الأحزاب بشأن تشكيل حكومة جديدة.

ووجهت هذه الخطوة ضربة لمساعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتشكيك في نزاهة الانتخابات، التي فقد خلالها هو وحلفاؤه أغلبيتهم في البرلمان (الكنيست)، بينما حققت الأحزاب العربية مكاسب تاريخية.

وقال هرتسوج: "انتهت الانتخابات. والآن حان وقت مواجهة الواقع".

وكرر نتنياهو وأنصاره ادعاءات غير مدعومة بأدلة بأن الأحزاب العربية "سرقت" الانتخابات، ربما بمساعدة أجنبية.

وبدأ هرتسوج، مساء الأربعاء، مشاورات مع قادة الأحزاب لتحديد الشخصية التي سيكلفها بتشكيل الحكومة، وهي عملية قد تفضي إلى وصول معارضي نتنياهو إلى السلطة.

لجنة الانتخابات: لا تزوير في الانتخابات الإسرائيلية

وقالت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، في وقت سابق الأربعاء، إنها لم تعثر، بعد تحقيق شامل في جميع ادعاءات الأحزاب بشأن حدوث تزوير، على "أي دليل على وجود مخالفات من شأنها المساس بنزاهة الانتخابات أو التأثير على نتائجها".

ولم يرد حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو على طلب للتعليق.


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