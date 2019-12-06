لاعب قطر : التوفيق لم يحالفنا أمام السعودية

أكد إسماعيل محمد لاعب المنتخب القطري، أن فريقه لم يستحق الخسارة أمام السعودية في قبل نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 24)، ليفقد العنابي فرصة لعب المباراة النهائية في البطولة المقامة على أرضه ووسط جماهيره.

وقال إسماعيل في تصريحات عقب المباراة : "شيء طبيعي في مثل هذه البطولات أن يشعر اللاعبون بالإرهاق لكن المنتخب القطري أصبحت لديه خبرات من خلال مشاركتنا في كأس آسيا وكوبا اميركا، ولكن ليس الفريق الأفضل هو من يفوز ،وقد كافحنا طول 90 دقيقة أمام منتخب السعودية وحاولنا بكل الطرق لكن عامل الحظ لم يساعدنا".

ووجه اللاعب رسالة اعتذار لجماهير منتخب بلاده مؤكدًا أن كرة القدم بها أوقات سعيدة وأخرى حزينة.

واختتم إسماعيل تصريحاته قائلًا : "الخسارة والخروج من خليجي 24 ليس نهاية المطاف والعنابي قادر علي تجاوزه من أجل تقديم الافضل في الاستحقاقات المقبلة".