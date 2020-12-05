 تركيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة - بوابة الشروق
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تركيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة

أ ش أ
نشر في: السبت 5 ديسمبر 2020 - 8:14 م | آخر تحديث: السبت 5 ديسمبر 2020 - 8:14 م

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 196 وفاة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء الجائحة في البلاد.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - أنه تم رصد 31896 إصابة جديدة بالفيروس، نزولا من 32736 إصابة جرى رصدها أمس، وكانت أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء الجائحة.

وتحتل تركيا الآن المرتبة الرابعة على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل، في عدد حالات الإصابة الجديدة اليومية.

وكانت تركيا قد أعلنت مؤخرا عن إجراءات جديدة لمكافحة الزيادة في عدد الإصابات والوفيات، بما في ذلك فرض حظر تجول خلال أيام الأسبوع وإغلاق كامل في عطلات نهاية الأسبوع.


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