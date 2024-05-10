القبض على شقيق رئيسة بيرو في تحقيق يتعلق بفساد حكومي

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أعلنت السلطات القضائية، اليوم الجمعة، أنه تم إلقاء القبض على نيكانور بولوارتي شقيق رئيسة بيرو دينا بولوارتي في إطار تحقيق يتعلق بقضية فساد.

وقالت السلطات القضائية أن نيكانور بولوارتي متهم باستغلال النفوذ وتشكيل منظمة إجرامية. وتم القبض على إجمالي ثمانية أشخاص مشتبه بهم، من بينهم محامي الرئيسة بولوارتي.

وكات الحكومة قد حلت، منذ أيام فقط، وحدة شرطة خاصة كانت تدعم مدعين في تحقيقاتهم مع الدائرة الداخلية للرئيسة.

وذكرت تقارير أن نيكانور بولوارتي عين حلفاء مقربين له في وظائف حكومية.

وفي المقابل، يعتقد المحققون أنهم قدموا أموالا وتوقيعات لتسجيل حزب " مواطنون من أجل بيرو " .

ويبدو أن الحزب الجديد كان يهدف إلى خدمة مصالح الرئيسة.

وكانت نائبة الرئيس السابقة دينا بولوارتي قد وصلت إلى السلطة في نهاية عام 2022 بعد اعتقال الرئيس السابق بيدرو كاستيلو بتهمة القيام بمحاولة انقلاب بعد مواجهة مع الكونجرس.

ومؤخرا خضعت دينا بولوارتي لاستجواب من جانب مكتب المدعي العام للاشتباه في قيامها بالإثراء غير المشروع.