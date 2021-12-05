تنطلق، اليوم الأحد، فعاليات الملتقى الدولي الثامن لمنتدى تعزيز السلم، في قاعة الوصل بإكسبو 2020 دبي، ويستمر إلى 7 ديسمبر الجاري.

ويعقد الملتقى- وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم السبت- بعنوان (المواطنة الشاملة، من الوجود المشترك إلى الوجدان المتشارك) بمشاركة ممثلي الحكومات وأبرز القيادات الدينية والمئات من الأكاديمين ورجال الدين من مختلف الأديان، والمذاهب وبحضور العشرات من الباحثين الشباب.

واختار المنتدى موضوع المواطنة نظراً لأهميته في ترسيخ السلام العالمي وحفظ السكينة في المجتمعات والأوطان، واستثماراً لتراكم نتائج عمل المنتدى منذ تأسيسه سنة 2014، وسعيه لأن يوفر فَضاء للعلماء لنشر رسالة السلم والتعاون على الخير والإسهام الإيجابي في تصحيح المفاهيم، باعتماد المنهجية العلمية الرصينة.

ويسعى المنتدى من خلال هذا الموضوع إلى تعميق البحث في مفهوم المواطنة الشاملة في عالم ما بعد كورونا، متناولاً بشكل خاص إمكانات وتحديات التنوع والتعددية واستثمارهما في دعم السلم المجتمعي والتحفيز على التنمية المستدامة.

وتتناول جلسات المنتدى محاور مختلفة، من أهمها تحديد مفهوم (المواطنة الشاملة) من خلال نقاش سياقات نشأته ومسارات تطوره، ومدى راهنيته والحاجة إليه، والإجابة على أسئلة المقومات القيمية للمواطنة، وإفساح المجال للتأصيل الشرعي، وإبراز دور الدين الإيجابي في بناء المواطنة، ومناقشة التحديات التي تواجه البشر كمواطنين على كوكب الأرض.