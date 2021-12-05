قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن ارتفاعات الأمواج تتراوح ما بين 3 إلى 3.5 متر اليوم الأحد في محافظة الإسكندرية.

تابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن فرص الأمطار متوسطة في الإسكندرية اليوم الأحد وأقل من النوة السابقة.

كشف الدكتور محمد شاهين أن الأجواء التي تشهدها الإسكندرية اليوم الأحد هي طبيعة كما يحدث في نفس الفترة من كل عام، موضحا أن الأمطار تكون متقطعة على مدار يوم الأحد، مع سقوط الأمطار بشكل خفيفة ثم تهدأ الأمطار يوم الثلاثاء لتعاود السقوط يوم الأربعاء بشكل متوسط.

ذكر محمود شاهين أنه لم يتم التحذير من سقوط أمطار شديدة على الإسكندرية، موضحا أن ارتفاع الأمواج في الإسكندرية أمر طبيعي بواقع 4 أمتار في الشتاء، نافيا وجود أعاصير أو تسوماني في الإسكندرية.

استطرد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن اختلاف الكتل الهوائية يؤدى إلى نشاط للرياح على ساحل البحر المتوسط، وفي الأعوام السابقة ارتفعت الأمواج في الاسكندرية إلى 10 أمتار.