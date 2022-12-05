بدء تنفيذ مشروع إنشاء محطات طاقة شمسية بمدارس الأقصر

شهدت الأقصر، بدء العمل في مشروع إنشاء محطات للطاقة الشمسية في 23 مدرسة من مدارس مركزي أرمنت وإسنا، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي ومؤسسة هيرمس للتنمية الاجتماعية.



وبدوره، قال محمد حسين الجبالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، إن المشروع يستهدف تحقيق التكامل بين أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والجهود التي تبذلها الدولة من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية التزاما بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مشيرا إلى بدء أعمال التنفيذ الفعلي في المشروع في 11 مدرسة، والمنتظر الانتهاء منها خلال فترة وجيزة.



ومن جانبها، أكدت هناء حلمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة هيرميس للتنمية الاجتماعية، أن المشروع يأتي في إطار بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع هيئة الأبنية التعليمية، كممثل عن وزارة التربية والتعليم من أجل إنشاء محطات للطاقة الشمسية في عدد من المحافظات المصرية بما يساهم في خلق بيئة نظيفة وآمنة لطلبة المدارس دون انقطاع، وتقليل الانبعاث الكربوني بحوالي 250 طنا سنويا من خلال توريد وتركيب وتشغيل الألواح الشمسية في المدارس بما يساهم في إنتاج طاقة تقدر بـ700 كيلو وات / ساعة.



وأضافت "حلمي"، أن المشروع يستهدف رفع التوعية لدى طلاب المدارس بقضايا تغير المناخ والطاقة النظيفة، ويساهم في خلق فرص عمل للشباب في مجال تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية.



وأوضحت أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف المدارس في مركزي أرمنت وإسنا، بالإضافة إلى عدد من المباني الحكومية الهامة، ليشمل المشروع مدارس قرى الرزيقات بحري، والرزيقات قبلي، والسلام في مركز أرمنت، وفي إسنا مدارس قرى أصفون والدير والشغب، والغريرة، النجوع بحري، وطفنيس، وكيمان المطاعنة، ووابورات المطاعنة.