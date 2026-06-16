أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال 117 شخصا للاشتباه في إعرابهم عن دعمهم لجماعة محظورة خلال احتجاج أمام المحكمة الملكية للعدل في لندن.

وتجمع حشد من الأشخاص أمام المحكمة وسط لندن يوم الاثنين، حيث قضى قضاة بأن حظر منظمة "فلسطين أكشن"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وشوهد محتجون وهم يقتادون أو يُحملون بعيدا من قبل عناصر الشرطة، فيما رفع بعضهم لافتات كُتب عليها: "أنا أدعم فلسطين أكشن".

وداخل المحكمة، قال خمسة من قضاة محكمة الاستئناف إن حظر الجماعة، الذي بدأ في 5 يوليو من العام الماضي، يمثل تدخلا "مبررا ومتناسبا" في حقوق حرية التعبير.

وألغى قرار يوم الاثنين حكما سابقا أصدره ثلاثة قضاة في المحكمة العليا في فبراير، كانوا قد اعتبروا أن قرار وزيرة الداخلية آنذاك إيفيت كوبر بحظر المنظمة غير قانوني، وذلك عقب طعن قضائي تقدمت به هدى عموري، المشاركة في تأسيس الجماعة.

وجعل الحظر الانتماء إلى الجماعة أو دعمها جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 14 عاما، وظل ساريا بينما سعت وزارة الداخلية إلى الطعن في الحكم السابق.