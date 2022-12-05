أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في اليابان خلال نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق.

وذكر تقرير مصرف جيبون بنك الياباني أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات تراجع خلال الشهر الماضي إلى 3ر50 نقطة وفقا للبيانات الأولية مقابل 2ر53 نقطة خلال الشهر السابق.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، فيما تشير قراءة أقل من 50 نقطة لانكماش النشاط.

وفي حين استمر تحسن أحوال قطاعات الخدمات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد واستمر البرنامج الوطني للسفر المخفض في دعم حجم الطلبيات خلال نوفمبر الماضي، فإن نمو مستويات النشاط كان هامشيا وأقل من المسجل في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

في المقابل استمرت حدة ضغوط النفقات على مختلف مجالات قطاع الخدمات، حيث ارتفعت أسعار مستلزمات التشغيل بنسبة تاريخية كما بلغ معدل تضخم أسعار الخدمات أحد أعلى مستوياته القياسية. ومع ذلك تشعر الشركات بالتفاؤل بشأن المستقبل، في ظل الآمال في استقرار أحوال السوق واستمرار الزيادة في حركة السياحة.

في الوقت نفسه أظهر التقرير تراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع إلى 9ر48 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 8ر51 نقطة خلال الشهر السابق.