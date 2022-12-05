أثار الصحفي الإسرائيلي روعي كايس، الجدل بنشر صورة على حسابه بموقع تويتر، للاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر محمد صلاح وبجانبه شخص، ادعى الصحفي أنه سائح إسرائيلي.



وقال كايس: خلال مونديال كأس العالم في قطر شوهد نجم كرة القدم المصري محمد صلاح بجانب أحد المصطافين الإسرائيلين في دبي.





בזמן המונדיאל בקטאר ספוטד בבריכה בדובאי: כוכב הכדורגל הכי גדול בעולם הערבי, החלוץ מוחמד סלאח, שנבחרתו, מצרים, לא בדוחה. צילום: נופשים ישראלים בנסיכות pic.twitter.com/j4kLsr9FPL — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) December 2, 2022





لكن الشخص الذي بجانب محمد صلاح في الصورة ليس سائحا إسرائيليا كما ادعى كايس. إنما هو محمد عرفي صديق محمد صلاح والمقيم في دبي.



ويقضي محمد صلاح إجازته في دبي، أثناء مباريات كأس العالم في قطر، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الإنجليزي بعد نهاية كأس العالم.



وظهر محمد عرفي مع محمد صلاح في أكثر مناسبة، والتقط عرفي صورا مع صلاح كان من أشهرها تتويج جناح ليفربول بدوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول في عام 2019.





