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تأهل منتخب كرواتيا على حساب اليابان إلى دور الثمانية من كأس العالم، بعد فوزه بركلات الترجيح 3 - 1.

ولعب المنتخبان مواجهة دور الـ16 من كأس العالمطط مساءجج اليوم الإثنين، وانتهى شوطي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، واتجهت المواجهة للأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح التي نصفت كرواتيا.

المنتخب الياباني تقدم عن طريق اللاعب ميدا في الدقيقة 44 من عمر اللقاء وأنهى الشوط الأول بتقدمه.

وفي الشوط الثاني نجح منتخب كرواتيا، في إدارك التعادل في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

وحاول المنتخبان خطف هدف الفوز لكن لم ينجحوا في تحقيق ذلك حتى انتهى الشوطين بالتعادل الإيجابي واتجهت المواجهة الأشواط الإضافية.

وذهبت المباراة للأشواط الإضافية لكن بقت النتيجة على حالها حتى اتجهت المواجهة لركلات الترجيح.

وحقق منتخب كرواتيا القوز بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 1، ليتأهل وينتظر الفائز من مواجهة البرازيل وكوريا الجنوبية المقرر إقامتها مساء اليوم.