قصف إسرائيلي على محيط مستشفى كمال عدوان يخلف عشرات الشهداء والجرحى ويقطع الكهرباء

قالت مصادر طبية فلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف اليوم الثلاثاء، بالمدفعية وطائرات مسيرة محيط مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدّى إلى سقوط شهداء وانقطاع التيار الكهربائي عنه.



وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، بوصول عشرات الشهداء والمصابين إلى مستشفى كمال عدوان.



وأكدت المصادر انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى في ظل وجود أكثر من 7 آلاف نازح داخله، فيما لم تتمكن الطواقم الطبية من إجراء أي عملية جراحية.



وحذرت المصادر من مجزرة قد يرتكبها الاحتلال داخل مستشفى كمال عدوان كما حدث في مستشفيي الشفاء والإندونيسي.



وكانت قوات الاحتلال قد فرضت في نوفمبر الماضي، حصارا مطبقا واستهدافا مباشرا لمستشفيي الشفاء والإندونيسي شمال القطاع، ما أدى إلى مجازر بحق المرضى وجرحى الحرب والطواقم الطبية والنازحين.



ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، وأكثر من 42 ألف جريح.