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رئيس الوزراء القطري: تنسيق مستمر مع مصر والولايات المتحدة بشأن الهدنة في غزة

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 2:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 2:31 م

قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثان، إن هناك تحديات عدة تسببت في توقف الهدنة الإنسانية في غزة وعدم القدرة على تمديدها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب القمة الخليجية في الدوحة، اليوم الثلاثاء، أن التنسيق مستمر مع مصر والولايات المتحدة بشأن الهدنة في غزة.

وأشار إلى أن هذا العمل هو مُكمل لكل الجهود الدبلوماسية التي تدعو لوقف الحرب، وهو الهدف الأساسي لبلاده.

وأوضح أنّ الهدن الإنسانية وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى يمثل أولوية لبلاده لكنّ من المهم استدامة وقف الحرب والوصول إلى حل سياسي.

وأكّد العمل على التوصل إلى صيغة توقف الحرب وتنهي العدوان على غزة، بجانب جهود تسهيل دخول المساعدات إلى غزة بطريقة أكثر سلاسة وإنصافا.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، وأكثر من 42 ألف جريح.


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