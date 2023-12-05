إسرائيل تعلن مقتل جنديين آخرين خلال المعارك في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين إسرائيليين آخرين خلال المعارك في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية فى موقعها الإلكترونى أن الجنديين هما الرقيب احتياط متان دماري، 31 عاما، قائد فصيلة في سرية الاستطلاع التابعة لفوج المدفعية 215، من ديمونة، والرقيب احتياط إيلاي إلياهو كوهين، 23 عاما، من الكتيبة 7008 التابعة للواء 551، من بيت نحميا، وأنهما قتلا خلال المعارك في شمال قطاع غزة.

ولفتت الصحيفة إلى أن 12 جنديا قتلوا في قطاع غزة منذ استئناف العملية البرية، سبعة منهم في اليوم الأخير وحده.