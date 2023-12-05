دول الاتحاد الأوروبي تسعى إلى تسهيل معاقبة المخالفين مروريا في الخارج

تسعى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تسهيل معاقبة من لا يمتثلون للوائح المرور عند القيادة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

واتفق وزراء النقل في الدول الأعضاء اليوم الاثنين، على تبسيط تبادل البيانات عبر الحدود من أجل زيادة السلامة على الطرق في أوروبا ، حسبما أعلنت دول التكتل اليوم الاثنين.

ويستند القرار إلى اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية في مارس الماضي.

ويستهدف ذلك تمكين السلطات في دول الاتحاد الأوروبي من معاقبة سوء السلوك في دول التكتل الأخرى بشكل أفضل في المستقبل. ويشمل ذلك ، على سبيل المثال ، مناورات التجاوز الخطيرة أو تناول الكحول أو المخدرات الأخرى أثناء القيادة أو القيادة عكس الاتجاه.

ووفقا لبيان صحفي، تريد دول الاتحاد الأوروبي أيضا أن تغطي القواعد الجديدة جرائم الهروب بعد ارتكاب الحوادث ، على سبيل المثال.

والقرار هو خطوة مؤقتة، ولا يزال يتعين التفاوض على القواعد النهائية مع البرلمان الأوروبي.

ووفقا للمفوضية الأوروبية ، فإن نحو 40٪ من الجرائم المرتكبة خارج الحدود مرت دون عقاب في عام 2019.

وكان يحدث ذلك إما بسبب تعذر تحديد هوية الجاني أو تعذر إنفاذ المدفوعات. و تهدف اللوائح الجديدة إلى تغيير هذا الوضع.