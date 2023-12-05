 وزيرة الخارجية الألمانية تزور سلوفينيا لمناقشة توسيع الاتحاد الأوروبي والإصلاحات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرة الخارجية الألمانية تزور سلوفينيا لمناقشة توسيع الاتحاد الأوروبي والإصلاحات

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 10:17 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 10:17 ص

تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، مناقشة توسيع الاتحاد الأوروبي خلال زيارة إلى سلوفينيا اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تلتقي بيربوك برئيس الوزراء روبرت جولوب ووزيرة الخارجية تانيا فاجون في العاصمة ليوبليانا. 

ومن المتوقع أن يتصدر قبول دول غرب البلقان في الاتحاد الأوروبي جدول الأعمال على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتشمل دول غرب البلقان ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا.

وتسعى الدول الست للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها تمر بمراحل مختلفة من العملية. 

ومن المرجح أيضا أن يلعب الحد من الهجرة غير الشرعية دورا في محادثات بيربوك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين، إنه سيتم أيضا مناقشة الوضع في الشرق الأوسط. 

ومن المقرر أن تصبح سلوفينيا عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين اعتبارا من يناير المقبل.


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