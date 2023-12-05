الرئيس الألماني يستقبل ملك بلجيكا وزوجته في قصر الرئاسة في برلين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقام الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الثلاثاء، مراسم استقبال رسمية للملك البلجيكي فيليب وقرينته الملكة ماتيلدا في مستهل زيارة رسمية يقوم بها الزوجان لألمانيا.

واستعرض الرئيس الألماني - 67 عاما، والملك فيليب - 63 عاما، حرس الشرف العسكري قبالة القصر الرئاسي الألماني "بيلفو".

وكانت زوجة الرئيس الألماني إيلكه بودنبندر برفقة زوجها في استقبال الزوجين الملكيين؛ واستمع الملك فيليب والملكة ماتيلدا - 50 عاما، للسلام الوطني البلجيكي.

وكان هناك تلاميذ من إحدى مدارس برلين في استقبال الزوجين الملكيين عند القصر.

وفي أعقاب ذلك، سجل الزوجان الملكيان كلمة في سجل الضيوف.

كان فيليب وزوجته وصلا إلى مطار العاصمة الألمانية "بي إي آر" قبل ظهر اليوم وسيقيمان خلال فترة إقامتهما في برلين في فندق ادلون الذي يقع عند بوابة براندنبورج.

وتستغرق الزيارة ثلاثة أيام، وسيختتمها الزوجان في مدينة دريسدن شرقي ألمانيا بعد غد الخميس.

وسيقيم الرئيس الألماني مأدبة عشاء رسمية على شرف هذه الزيارة الملكية.