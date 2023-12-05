الحصول على الجنسية الألمانية في ولاية ساكسونيا انهالت يتطلب دعم إسرائيل

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أصبح يتعين على طالبي الحصول على الجنسية الألمانية في ولاية ساكسونيا انهالت الإعلان عن دعمهم لحق إسرائيل في الوجود.

وحددت وزارة الداخلية في ولاية ساكسونيا انهالت هذا الشرط في مرسوم للسلطات المحلية في نهاية نوفمبر، حسبما قالت وزيرة الداخلية تامارا زيشانج اليوم الثلاثاء.

وينص المرسوم الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على وجوب الاعتراف بحق دولة إسرائيل في الوجود باعتباره مصلحة وطنية لألمانيا.

كما ينص المرسوم على أن "الحصول على الجنسية الألمانية يتطلب الالتزام بحق إسرائيل في الوجود".

ولذلك يتعين على المتقدمين للحصول على الجنسية أن يؤكدوا كتابة قبل التجنيس "أنهم يعترفون بحق إسرائيل في الوجود ويدينون أي جهود موجهة ضد وجود دولة إسرائيل".