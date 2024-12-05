وزير الخارجية الروسي يصل مالطا في أول زيارة منذ حرب أوكرانيا

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأربعاء إلى مالطا للمشاركة في اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، وهي أول زيارة لوزير الخارجية الروسي إلى دولة عضو في الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وقالت تاس إن لافروف وصل إلى فاليتا عاصمة مالطا لحضور اجتماع وزراء خارجية المنظمة الذي يعقد على مدار يومين.

وأظهرت لقطات فيديو وصول وزير الخارجية الروسي على متن طائرة حكومية روسية، على الرغم من أن الطائرات الروسية محظورة من دخول المجال الجوي للاتحاد الأوروبي.

ولم يسمح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بمرافقة لافروف في الزيارة بعدما ألغت مالطا تأشيرتها.

وهذه هي أول رحلة يقوم بها لافروف إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي منذ أن فرض التكتل عقوبات عليه وعلى الرئيس فلاديمير بوتين في فبراير/شباط 2022 مباشرة بعد الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وبينما انسحبت موسكو من عدد من المؤسسات الأوروبية الأخرى، إلا أنها بقيت في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، معتبرة إياها منصة لإيصال موقفها من الحرب.