 إيران: إطلاق سراح نرجس محمدي الحاصلة على جائزة نوبل 21 يوما لأسباب صحية - بوابة الشروق
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إيران: إطلاق سراح نرجس محمدي الحاصلة على جائزة نوبل 21 يوما لأسباب صحية

دبي - أ ب
نشر في: الخميس 5 ديسمبر 2024 - 12:37 م | آخر تحديث: الخميس 5 ديسمبر 2024 - 12:37 م

أطلقت إيران ، يوم الأربعاء، سراح نرجس محمدي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، بصورة مؤقتة من السجن، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية معقدة ، تضمنت إزالة جزء من عظم في ساقها اليمنى بسبب مخاوف من إصابتها بالسرطان، بحسب ما قاله مؤيدوها.

وظهرت محمدي /52 عاما/ في مقاطع فيديو من العاصمة طهران، وهي تنزل من سيارة إسعاف، وشعرها الأسود منسدلا، دون حجاب، أو غطاء للرأس. وكانت ساقها اليمنى مغطاة بجبيرة.

وقالت محمدي: "مرحبا بالحرية! المرأة، الحياة، الحرية! الحرية حقنا! فلتحيا الحرية!".

وقال الناشطون إنها ستكون حرة لمدة 21 يوما، ولكن سيتعين عليها قضاء فترة السجن المتبقية في وقت لاحق. ولم تعترف الحكومة بالإذن الطبي الخاص بمحمدي، والتي طالب مؤيدوها بأن يتضمن إطلاق سراحها بصورة دائمة.


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