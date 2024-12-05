فرانس برس: ميشال بارنييه في قصر الإليزيه لتقديم استقالة حكومته لماكرون

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، بأن رئيس الوزراء ميشال بارنييه، في قصر الإليزيه لتقديم استقالة حكومته للرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك في خبر عاجل لها، صباح الخميس.

يأتي ذلك على خلفية تصويت البرلمان الفرنسي، الأربعاء، على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه، أول حكومة فرنسية تجبر على الخروج من السلطة من خلال تصويت بحجب الثقة منذ أكثر من 60 عاما.

وصوت نواب بالجمعية الوطنية الفرنسية لصالح مذكرة التحالف اليساري «الجبهة الشعبية الجديدة» من أجل حجب الثقة عن الحكومة، في ظل خلاف مع رئيس الوزراء بشأن موازنة الدولة لعام 2025، وتم اعتماده بأغلبية 331 صوتا.

ولم يكن لهذا المقترح فرصة لاعتماده إلا بدعم من نواب حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، لتتم بذلك الإطاحة بالحكومة الفرنسية التي لم تدم سوى نحو ثلاثة أشهر، وتكون هذه المرة الأولى يتم فيها حجب الثقة عن حكومة فرنسية منذ عام 1962.