ارتفاع ثروة المليارديرات في العالم بنسبة 121% خلال الـ10 أعوام الماضية

كشفت دراسة لبنك يو بي اس السويسري أن ثروة المليارديرات في انحاء العالم ارتفعت خلال الـ 10 أعوام الماضية.

وخلص التقرير إلى أنه في أبريل 2024، كان هناك 2682 مليارديرا حول العالم، بارتفاع بنسبة 50% مقارنة بمارس 2015.

وارتفع إجمالي ثرواتهم بنسبة 121% ليصل إلى 14 تريليون دولار خلال هذه الفترة.

وارتفعت الثروة بين المليارديرات بصورة ثابتة في الولايات المتحدة وبدرجة أقل في أوروبا، في حين شهدت الصين فترات نمو قوي حتى 2020، وتباطؤ منذ ذلك الحين.

وجاء في التقرير" ثروة المليارديرات في مجال التكنولوجيا نمت بأسرع وتيرة خلال 10 أعوام"، حيث ارتفعت بواقع ثلاثة أضعاف إلى 4ر2 تريليون دولار على خلفية التكنولوجيات الجديدة وتشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات.

وفي استطلاع شمل 82 مليارديرا، أجراه بنك يو بي اس ما بين يونيو وسبتمبر الماضيين، قال 40% إنهم يريدون استثمار المزيد في العقارات والأسهم من الدول الصناعية خلال الـ12 شهرا المقبلة.

وقال 40% إنهم يريدون زيادة مدخراتهم في الملاذات الآمنة مثل الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، في حين قال 31% إنهم يريدون زيادة مدخراتهم النقدية.

وأضاف التقرير" هذا يمكن أن يعكس المخاوف من المخاطر الجيو سياسية المتصاعدة و تقلبات سوق الاسهم”".

كما أظهر التقرير تزايد وتيرة انتقال المليارديرات، حيث انتقل واحد من بين كل 15 للإقامة في مكان آخر منذ جائحة كورونا بحثا عن الاستقرار السياسي والرعاية الصحية الجيدة والمدارس الناجحة.

وقد شهدت سويسرا وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة تدفقا للمليارديرات.