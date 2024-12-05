لبنان: انتشال جثامين 16 شهيدا من تحت الأنقاض

انتشل الدفاع المدني اللبناني، اليوم الخميس، جثامين 16 شهيدا من تحت الأنقاض في 3 بلدات بمحافظة الجنوب، فيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته في اليوم التاسع لوقف إطلاق النار.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "واصل الدفاع المدني عمله في البحث وتفقد عدد من قرى وبلدات قضاء صور (محافظة الجنوب) التي كانت عرضة للمواجهات مع العدو الإسرائيلي منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار".

وأضافت أن الدفاع المدني "تمكن من انتشال تسعة شهداء من بلدة شمع وستة من بلدة البياضة وشهيد من الناقورة".

وصباح الخميس، توجهت فرق الدفاع المدني إلى هذه البلدات "مصطحبة آليات ضخمة لاستكمال عملية البحث عن شهداء".

من جانبه، أعلن الجيش اللبناني، في بيان صدر اليوم، عن قيام وحدات الجيش، بين الساعة العاشرة صباحًا والرابعة عصرًا، بتنفيذ عمليات تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي.

وأشار البيان إلى أن التفجيرات ستتم في حقلَي القليلة – صور، وأرنون – النبطية، إضافة إلى منطقة شبريحا – صور، وجرد رأس بعلبك.

وطالب الجيش الإسرائيلي سكان عدة قرى بعدم العودة إليها، مشيراً إلى أن أي تحرك نحو هذه المناطق يعرض المدنيين للخطر.

وفي تطور آخر، حلقت طائرات حربية إسرائيلية على علو منخفض في أجواء العاصمة بيروت، في اليوم الثامن لوقف إطلاق النار، الأربعاء، في انتهاك جديد للسيادة اللبنانية؛ وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طائرة بدون طيار إسرائيلية حلقت "على علو منخفض بأجواء مدينة صور.