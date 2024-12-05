 شرطة نيويورك تواصل مطاردة قاتل رئيس شركة تأمين أمريكية في قلب مانهاتن - بوابة الشروق
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شرطة نيويورك تواصل مطاردة قاتل رئيس شركة تأمين أمريكية في قلب مانهاتن

د ب أ
نشر في: الخميس 5 ديسمبر 2024 - 5:32 م | آخر تحديث: الخميس 5 ديسمبر 2024 - 5:32 م

لا يزال المشتبه به الذي أطلق النار على مسئول تنفيذي يعمل لدى شركة تأمين أمريكية، في قلب منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك سيتي، مطلق السراح خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه قد نشر قوة كبيرة من الشرطة، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار (درون)، والاستعانة بالكلاب المدربة، في المطاردة التي انطلقت مساء أمس الأربعاء.

وكان المسلح المجهول أطلق النار على برايان تومسون، رئيس شركة "يونايتد هيلث كير" الأمريكية للتأمين، أمام فندق ومبنى سكني بالقرب من تايمز سكوير، صباح أمس الأربعاء.

وقالت الشرطة إن الضحية - 50 عاما، توفي في المستشفى لاحقا متأثرا بجروحه.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن السلاح الذي تم استخدامه في الهجوم، كان مزودا بكاتم للصوت.

ولم يتضح بعد الدافع وراء الجريمة.

ونقلت الصحيفة عن محققين القول إن تومسون تلقى تهديدات مؤخرا، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

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