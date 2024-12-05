الدفاع التركية: نتخذ كل التدابير للحفاظ على الاستقرار في شمال سوريا

قالت وزارة الدفاع التركية، إنها تتخذ كل التدابير للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع نظرائها في المنطقة، والالتزام بالاتفاقيات التي أبرمتها في مناطق العمليات بشمال سوريا.

ونقلت «روسيا اليوم»، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، قوله اليوم الخميس، إن أنقرة تدعم وحدة الأراضي السورية، لافتًا إلى أن «التطورات الحاصلة في سوريا أسبابها داخلية».

وأضاف: «لن نسمح لمنظمة حزب العمال الكردستاني، التي تشكل تهديدا خطيرا لوحدة أراضي سوريا وسيادتها وأمن منطقتنا، بالاستفادة من عدم الاستقرار في المنطقة».

وبدأت هيئة تحرير الشام وفصائل مسلحة متحالفة معها في 27 نوفمبر، هجوما مباغتا ضد القوات الحكومية شمال سوريا، تمكنت بموجبه من التقدم سريعا في مدينة حلب، ثاني كبرى مدن البلاد وريفها الغربي، وصولا إلى شمال محافظة حماة (وسط) المجاورة.

وتحاول الفصائل منذ مطلع الأسبوع التقدم الى مدينة حماة، التي تعد مدينة استراتيجية في عمق سوريا، تربط حلب بدمشق.

ونزح أكثر من 115 ألف شخص جراء المعارك الأخيرة في محافظتي إدلب وحلب، وفق الأمم المتحدة، فيما قتل أكثر من 700 شخص، بينهم 110 مدنيين على الأقل.



