مسلحون يستهدفون بقذائف الهاون والطيران المسير الأحياء السكنية في حماة السورية

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أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، باستهداف الفصائل المسلحة الأحياء السكنية في حماة بقذائف الهاون والطيران المسير.

وذكرت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري اليوم أن "كل محاولات الارهابيين لإحداث خرق على جبهة حماة فشلت ووحدات الجيش العربي السوري أحبطت جميع المحاولات".

وأشارت إلى أن "المجموعات الارهابية تستهدف الأحياء السكنية في حماة بقذائف الهاون والطيران المسير" ، موضحة أن طريق حماة - محردة وطريق سقيلبية - محردة وطريق حماة - سلمية تشهد حركة سير طبيعية.

وكان مصدر عسكري سوري أفاد بـ "تنفيذ الطيران الحربي السوري الروسي المشترك وقوات المدفعية والصواريخ مساء أمس الأربعاء ضربات نوعية مركزة على أماكن تحشد الإرهابيين ومحاور تحركهم في ريف حماة ما أدى إلى مقتل عشرات الإرهابيين وتدمير عتادهم وآلياتهم".

ويوم الأربعاء قبل الماضي، شن تحالف من المسلحين بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام هجوما في شمال غرب سوريا وسيطر على مدينة حلب، ثاني أكبر المدن السورية.