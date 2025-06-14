لماذا تنقل إسرائيل أسطول الطائرات المدنية إلى دول أخرى؟

نقلت إسرائيل كل أسطولها من الطائرات المدنية التابعة لشركات الطيران الإسرائيلية الأربع من إسرائيل إلى دول أخرى، خوفاً من التعرض للإصابة بالصواريخ.

وذكرت صحيفة "معاريف" أن وزارة الدفاع الإسرائيلية أصدرت توجيهات بتنفيذ عملية سرية لنقل جميع الطائرات المدنية على الفور إلى قبرص واليونان والولايات المتحدة، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأضافت أن الوزارة الإسرائيلية نقلت التعليمات، الخميس، إلى مديري الأمن في شركات الطيران الإسرائيلية، "العال" و"أركيع" و"يسرا إير" و"إير حيفا"، وأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) تولى التنسيق مع السلطات الأمنية في تلك البلدان لتأمين الطائرات الإسرائيلية.

وتبادلت إيران وإسرائيل إطلاق الصواريخ وشن ضربات جوية في ساعة مبكرة من صباح السبت بعد يوم من تنفيذ إسرائيل هجوماً جوياً كاسحاً على عدوتها القديمة، والذي أسفر عن سقوط قادة عسكريين وعلماء وقصف مواقع نووية في محاولة لمنع إيران من صنع سلاح نووي.

وفي طهران، تحدث التلفزيون الإيراني الرسمي عن سقوط نحو 60 شخصاً، بينهم 20 طفلاً، في هجوم على مجمع سكني، مع ورود أنباء عن المزيد من الضربات في جميع أنحاء البلاد. وقالت إسرائيل إنها هاجمت أكثر من 150 هدفا.

ودوت صفارات الإنذار في إسرائيل مما دفع السكان إلى الملاجئ مع وصول موجات متتالية من الصواريخ الإيرانية إلى السماء وانطلاق صواريخ لاعتراضها في هجمات أدت إلى سقوط ثلاثة أشخاص. وقال مسؤول إسرائيلي إن إيران أطلقت نحو 200 صاروخ باليستي على أربع دفعات.



