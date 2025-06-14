ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات جنوب أفريقيا إلى 86 شخصا

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات في إقليم الكيب الشرقي بجنوب إفريقيا إلى 86 شخصا، بحسب ما أعلنه وزير الشرطة اليوم السبت، فيما يواصل رجال الإنقاذ انتشال الجثث من مياه الفيضانات.

وتحدث سينزو مكونو، كبير المسؤولين عن إنفاذ القانون في البلاد، إلى فرق الإنقاذ التابعة للشرطة التي تواصل البحث عن المفقودين وانتشال الجثث في محيط بلدة مثاثا منذ أن ضربت الفيضانات المنطقة في ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء.

ووصف مكونو الفيضانات بأنها مأساة، لكنه دعا السكان المحليين إلى تجاهل ما وصفه بالتقارير غير الدقيقة التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تزعم أن الكارثة نتجت عن فتح بوابات سد قريب، مما أدى إلى تدفق المياه عبر المجتمعات المحلية. وأوضح أن سد مثاثا المعني لا يحتوي على بوابات تصريف.

وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا قد قال، خلال زيارة إلى مثاثا أمس الجمعة، إن السلطات ستحقق فيما إذا كانت هناك أية مشكلات في السد المحلي ربما تسببت في الكارثة.

وقال رئيس حكومة الإقليم إن "جدارا مائيا" بلغ ارتفاعه في بعض المناطق ثلاثة إلى أربعة أمتار (10 إلى 13 قدما) اجتاح المنطقة، وجرف الضحايا مع أجزاء من منازلهم، بينما حوصر آخرون داخل بيوتهم.

وعزا رامافوسا جزئيا الفيضانات والأمطار الغزيرة إلى تغير المناخ، وقال إن بعض المناطق الساحلية في جنوب إفريقيا أصبحت عرضة بشكل دائم للكوارث المرتبطة بالأحوال الجوية.

ولقي أكثر من 400 شخص حتفهم في فيضانات ضربت مدينة ديربان الساحلية بشرق البلاد عام 2022، وهي كارثة ربطتها إحدى الدراسات بتغير المناخ.