سوء حالة الجو والغيوم توقفان رحلات البالون الطائر في سماء الأقصر

قررت سلطة الطيران المدني وشركات البالون الطائر في الأقصر، اليوم، إلغاء جميع رحلات البالون؛ لسوء حالة الجو ووجود كثافة كبيرة من الغيوم في سماء المحافظة، في خطوة تهدف إلى حماية السائحين والعاملين.

وقال مصدر باتحاد شركات البالون الطائر في الأقصر، إن سرعة الرياح اليوم تجاوزت الحدود المسموح بها للإقلاع، إذ تهب بقسوة من الغرب إلى الشرق، ما يهدد استقرار البالونات خلال تحليقها المعتاد فوق البر الغربي، بجانب وجود غيوم كثيفة في سماء المحافظة.

وأكد المصدر لـ"الشروق" أن القرار اتخذ التزامًا بقواعد السلامة الجوية، التي تمنع أي إقلاع في حالات الطقس غير المستقرة، مفيدًا بأن الرحلات ستعود فور هدوء الأحوال الجوية، مع استمرار متابعة فرق الرصد لحالة الطقس لحظة بلحظة؛ لضمان أمان النشاط السياحي.