مدرب نيوزيلندا: المجموعة صعبة ولكنها قابلة لكل الاحتمالات

أكد دارين بازيلي، المدير الفني للمنتخب النيوزيلندي لكرة القدم، أن فريقه سيواجه تحديات كبيرة في المجموعة السابعة لكأس العالم 2026، لكنه شدد على أن الفوز ممكن إذا أُعد الفريق جيدًا.

وجاءت تصريحات بازيلي عقب وقوع فريقه في مجموعة تضم بلجيكا ومصر وإيران، حيث صرح لموقع 1News: "المجموعة صعبة، جميع الفرق قوية، لكن بالمقارنة مع باقي المجموعات، كان بالإمكان أن تكون القرعة أصعب. الآن يبدأ العمل الجاد، وسنراجع الملاعب والفنادق وأماكن التدريب التي تناسب الفريق، ولدينا فترة إعداد في مارس قبل البطولة، ومع معرفة خصومنا، يمكننا البدء بالتحضير بشكل فعلي. مبارياتنا ستكون تحديّة لكنها قابلة للفوز."

ويتواجه المنتخب النيوزيلندي، المصنف 86 عالميًا وفق تصنيف الفيفا، مع خصوم أقوياء؛ بلجيكا المصنفة ثامنًا، مصر المصنفة 34، وإيران المصنفة 20.