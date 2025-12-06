أكد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أن حامل اللقب سيخوض تحدياً حقيقياً في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما أوقعته القرعة في مجموعة تضم الجزائر، الأردن، والنمسا، ضمن البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.

وأوضح سكالوني، في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورت” الإنجليزية، أن طبيعة المنافسة في كأس العالم لا تسمح باعتبار أي فريق “خصماً سهلاً”، مؤكداً أن كل مباراة تحتاج إلى أقصى درجات التركيز والجاهزية لتحقيق التأهل والمضي بعيداً في البطولة.

وأضاف المدرب الأرجنتيني أنه شعر ببعض التوتر خلال مراسم القرعة مع متابعة سحب الكرات، مشدداً على أن المنتخبات المشاركة وصلت بجدارتها، وأن تجاهل قوة أي منافس قد يكلف المنتخب الكثير.

وتحدث سكالوني بشكل خاص عن منتخب الجزائر، مؤكداً أنه يمتلك لاعبين بارزين ينشطون في الدوريات الأوروبية، خاصة الدوري الفرنسي، مما يجعله منتخباً منظماً وقادراً على خلق المتاعب لأي خصم. كما أشاد بأداء منتخب النمسا في التصفيات الأوروبية، معتبراً إياه منافساً قوياً وعنيداً.

أما عن منتخب الأردن، فأشار سكالوني إلى أنه الفريق الأكثر غموضاً بالنسبة له، لكنه شدد على أن مجرد تأهلهم إلى كأس العالم يعني أنهم يمتلكون مقومات مهمة لا يمكن التغاضي عنها.

واختتم مدرب الأرجنتين تصريحاته قائلاً:

“علينا الدخول إلى البطولة بأقصى درجات الالتزام والاحترام لكل منافس. الوصول إلى النهائي يتطلب عملاً كبيراً وتركيزاً حقيقياً، ولا يمكن ترك أي شيء للصدفة.”