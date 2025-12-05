مدافع الزمالك السابق: فيريرا نقطة فارقة في مسيرتي

أكد محمد طارق لاعب الزمالك السابق، أن البرتغالي جيسفالدو فيريرا مدرب الفريق الأبيض الأسبق كان بمثابة نقطة فارقة في مسيرته.
قال محمد طارق في تصريحات عبر راديو صوت الزمالك: "جيسفالدو فيريرا كان نقطة فارقة في مسيرتي، لأنني تعلمت منه الكثير".
أضاف: "معتمد جمال أيضا، شخصية محترمة ودعمني كثيرا وكان يثق بي لذلك كنت أحب التدريب تحت قيادته".
وعن أصعب شيء في اللعب بنادي الزمالك: "المسؤولية، تلعب لاسم كبير ولجمهور كبير جدا، وهذا أصعب أمر".
وعن أكثر لحظة صعبة في مسيرته قال: "عندما رحلت عن الزمالك كانت لحظة صعبة للغاية بعدما تواجدت في النادي منذ 10 سنوات"