 مدافع الزمالك السابق: فيريرا نقطة فارقة في مسيرتي - بوابة الشروق
الجمعة 5 ديسمبر 2025 10:58 م القاهرة
مدافع الزمالك السابق: فيريرا نقطة فارقة في مسيرتي

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 5 ديسمبر 2025 - 10:34 م | آخر تحديث: الجمعة 5 ديسمبر 2025 - 10:34 م

 أكد محمد طارق لاعب الزمالك السابق، أن البرتغالي جيسفالدو فيريرا مدرب الفريق الأبيض الأسبق كان بمثابة نقطة فارقة في مسيرته.

قال محمد طارق في تصريحات عبر راديو صوت الزمالك: "جيسفالدو فيريرا كان نقطة فارقة في مسيرتي، لأنني تعلمت منه الكثير".

أضاف: "معتمد جمال أيضا، شخصية محترمة ودعمني كثيرا وكان يثق بي لذلك كنت أحب التدريب تحت قيادته".

وعن أصعب شيء في اللعب بنادي الزمالك: "المسؤولية، تلعب لاسم كبير ولجمهور كبير جدا، وهذا أصعب أمر".

وعن أكثر لحظة صعبة في مسيرته قال: "عندما رحلت عن الزمالك كانت لحظة صعبة للغاية بعدما تواجدت في النادي منذ 10 سنوات"


