أسفرت المؤشرات الأولية لفرز أصوات انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثالثة بمحافظة البحيرة (أبو حمص -أدكو) داخل اللجنة رقم 60 عن حصر عددي أولي لعدد الناخبين والأصوات الصحيحة والباطلة لمن أدلوا بأصواتهم في اللجنة.

ووفقا لعملية فرز الأصوات، فقد بلغ عدد المقيدين في اللجنة 10316 ناخبا، حضر منهم 1805 ناخبين للإدلاء بأصواتهم، حيث جاء عدد الأصوات الصحيحة 1755 صوتا، والأصوات الباطلة 50 صوتا.

وجاءت نتائج المرشحين على النحو التالي:

- علي أبو نعمة: 203 أصوات.

- صلاح شيش: 1669 صوتًا.

جلال سعيد: 836 صوتًا.

- محمد حبيب: 164 صوتا.

وتُجرى الانتخابات في ثلاث دوائر ملغاة تشمل: الدائرة الأولى (قسم دمنهور – مركز دمنهور) يتنافس فيها 32 مرشحا على 3 مقاعد، أبرزهم سناء برغش (حزب مستقبل وطن)، وأحمد الجارحي (حزب حماة وطن)، وعصام الفقي (حزب الجبهة الوطنية)، ومحمد بهنسي وعلاء زعيتر (مستقلان)، وأشرف الشريف (حزب النور).

وتشهد الدائرة الثالثة (مركز أبوحمص – مركز إدكو) تنافس 18 مرشحا على مقعدين، أبرزهم علي أبو نعمة (حزب مستقبل وطن)، وعاطف أبو ستيل، أحمد العرجاوي، وعادل الطنيخي (مستقلون)، ومحمد حبيب (حزب النور)، فيما يتنافس في الدائرة الثامنة (مركز شبراخيت – مركز إيتاي البارود) 39 مرشحا على مقعدين، أبرزهم شمس الدين أنور، محمد عزت عرفات، عمرو حمروش، سعيد شتا (مستقلون)، وأحمد سعيد أبوعمر (حزب النور).

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية في محافظة البحيرة 260 مركزا، وعدد اللجان 297 لجنة، فيما يصل إجمالي عدد الناخبين إلى مليون و726 ألفا و88 ناخبا وناخبة.