شاركت صفحة أمريكية شهيرة تحمل اسم "god" على "تويتر"، صورة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال تواجده في إحدى الكنائس وسط مجموعة من المصلين يدعون له بالنصر، بعد يومين من اغتيال أمريكا لقائد فيلق القدس الموالي لإيران، قاسم سليماني.

وسخرت الصفحة الوهمية المعروفة بـ"صوت الرب"، من ترامب، عندما قال للمصلين "الله معنا"، لترد عليه قائلة: "لا لا هذا غير صحيح وخاطيء. على أي حال من الأحوال القضية مرفوضة".

No. No. Negative. Untrue. False. Incorrect. In no way the case. No. https://t.co/GaQI0JVcbg — God (@TheTweetOfGod) January 4, 2020

واعتادت الصفحة، التي تحظى بـ2 مليون متابع، على مهاجمة ترامب؛ حيث غردت أمس الأحد قائلة: "قل ما يعجبك عن الرئيس، لكن عليك أن تعترف بأنه (قطعة من القذارة)".

Say what you like about the President, but you have to admit: he's a fucking piece of shit. — God (@TheTweetOfGod) January 5, 2020

وقُتل سليماني في وقت مبكر من يوم الجمعة الماضي بضربة أمريكية بالقرب من مطار العاصمة بغداد، عن عمر ناهز 63 عاما، وهو متهم بالتدخل العسكري الإيراني في الخارج، لاسيما في العراق وسوريا.

وبحسب "فرانس 24"، احتل اسم سليماني مكانة كبرى في عمليات ضخمة، ما بوأه مكانة خاصة لدى الإيرانيين، الذين اختاروه في 2015 شخصية العام، وفقا لاستطلاع، كما كان من بين الأسماء الإيرانية البارزة المتهمة بالإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والمدرجة في قوائمه، وتتهمه واشنطن بالوقوف وراء مقتل العديد من مواطنيها في العراق.