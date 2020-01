شاركت صفحة أمريكية شهيرة تحمل اسم "god" على "تويتر"، صورة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال تواجده في إحدى الكنائس وسط مجموعة من المصلين يدعون له بالنصر، بعد يومين من اغتيال أمريكا لقائد فيلق القدس الموالي لإيران، قاسم سليماني.

وسخرت الصفحة الوهمية المعروفة بـ"صوت الرب"، من ترامب، عندما قال للمصلين "الله معنا"، لترد عليه قائلة: "لا لا هذا غير صحيح وخاطيء. على أي حال من الأحوال القضية مرفوضة".

No. No. Negative. Untrue. False. Incorrect. In no way the case. No. https://t.co/GaQI0JVcbg

واعتادت الصفحة، التي تحظى بـ2 مليون متابع، على مهاجمة ترامب؛ حيث غردت أمس الأحد قائلة: "قل ما يعجبك عن الرئيس، لكن عليك أن تعترف بأنه (قطعة من القذارة)".

Say what you like about the President, but you have to admit: he's a fucking piece of shit.