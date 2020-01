رامي مالك على السجادة الحمراء لحفل الجولدن جلوب

وصل منذ قليل الممثل الأمريكي من أصل مصري، رامي مالك، إلى السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب في دورته الـ77، وهو الحفل الذي تقيمه رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية للأعمال السينمائية والتلفزيونية.



اصطحب مالك حبيبته الممثلة لوسي بوينتون على السجادة الحمراء، قبل لحظات من بدء فعاليات الحفل الذي يشارك في تقديم فقراته ضمن قائمة كبيرة من النجوم، إلى جانب ترشحه ضمن قائمة أفضل ممثل تلفزيوني درامي، عن دوره في الجزء الأخير من مسلسل "Mr. RoboT"، مع كل من (كيت هارينجتون عن دوره في الجزء الأخير من "Game of Thrones"، وبراين كوكس عن دوره في "Succession"، وبيلي بورتر عن دوره في "Pose"، وتوبياس مينزيس عن دوره في "The Crown").



وينضم مالك لمقدم الحفل الرئيسي ريكي جيرفيه، وهو ممثل كوميدي يقدم الحفل للمرة الخامسة والأخيرة في تاريخه، ضمن قائمة طويلة من النجوم والمرشحين لنيل الجوائز في هذه الليلة المنتظرة، على رأسهم كل من ليوناردو ديكابريو وجينيفر لوبيز وبراد بيت، وجينيفر أنيستون، ودانيال كريج، والمغني العالمي إلتون جون.

#ThePolitician(s) Lucy Boynton and Rami Malek on the #GoldenGlobes carpet pic.twitter.com/mY0RUrxoBE