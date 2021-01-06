قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي التي تقدمها الوزارة يبلغ نحو 3 ملايين و800 ألف، بإجمالي 14.2 مليون مواطن.

وأضافت القباج، خلال لقاء لها لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن عدد الأسر المستفيدة والمسجلة على قواعد بيانات الوزارة يبلغ نحو 8.4 ملايين، بإجمالي 31 مليون مواطن، موضحة أن الأسر الفقيرة تمثل ثلث عدد السكان.

وأوضحت أن الوزارة تتأكد من الرعاية الصحية لأطفال الأسر التي يقدم لها الدعم النقدي، وكذلك إلحقاهم بالتعليم، متابعة: «البرنامج تنموي وليس إحساني، صحيح أنه يدعم الفقراء، ولكن الفقر ليس مالي فقط».