روسيا: برلين تتجاوز الخط الأخلاقي بإرسال مدرعات قتالية لأوكرانيا

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نددت روسيا بقرار ألمانيا بتزويد أوكرانيا بمدرعات ماردر القتالية، ضمن حزمة مساعدات جديدة، ووصفته بأنه خطأ أخلاقي وتصعيدي.

وقالت السفارة الروسية في برلين اليوم الجمعة، إن توفير هذه الأسلحة الثقيلة يتجاوز "خطا أخلاقيا".

وأشارت السفارة إلى مسؤولية ألمانيا عن الجرائم التي ارتكبها النازي ضد الروس خلال الحرب العالمية الثانية.

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، عن التغير الكبير في السياسة مساء الخميس، بالتنسيق مع حزم مشابهة من جانب الولايات المتحدة، بعدما تعرض لضغوط شديدة من قبل كييف وأعضاء في ائتلافه الثلاثي لزيادة المساعدات.

وتعتزم الحكومة الألمانية إرسال حوالي 40 دبابة ماردر بنهاية مارس. وهناك دعوات في ألمانيا الآن تطالب بإرسال دبابات ليبارد2 الأكثر قوة.