افتتاح 3 مساجد عقب إحلالها وتجديدها بأكثر من 13 مليون جنيه بالجهود الذاتية في كفر الشيخ

أعلن محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين، افتتاح 3 مساجد بمراكز الرياض وبلطيم ودسوق بالمحافظة، عقب إحلالهم وتجديدهم، بالجهود الذاتية بتكلفة 13 مليونًا و670 ألف جنيه، موجهًا الشكر لكل من شارك في بناء وإعمار المساجد.

وافتتح وكيل وزارة الأوقاف الشيخ محمد يونس مسجد التقوى بقرية أولاد صالح التابعة لمركز بلطيم، على مساحة 849 مترًا، بتكلفة 8 ملايين و450 ألف جنيه، في حضور وكيل مديرية الأوقاف الشيخ عطا بسيوني، ومدير الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ الشيخ عبد القادر سليم.

وألقى الشيخ محمد يونس خطبة الجمعة بعنوان "التيسير في العبادات والمسامحة في المعاملات"، مؤكدًا أن جميع المساجد التزمت بالخطبة الموحدة على مستوى الجمهورية.

كما افتتح رئيس مركز ومدينة دسوق السيد عبد الستار، نائبًا عن المحافظ، مسجد قبيبه البحرية التابعة لقرية شباس الملح، على مساحة 650 مترًا، وبتكلفة 3 ملايين و900 ألف جنيه، بعد إحلاله وتجديده بالمشاركة المجتمعية والجهود الذاتية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، الشيخ محمد يونس، أنه تم افتتاح مسجد عبدالحميد إسماعيل بقرية أبو ريا بمركز الرياض، على مساحة 220 مترًا، بتكلفة مليون و320 ألف جنيه.

وفي سياق آخر، أعلن محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين، عن وصول 2 طن لحوم من الدفعة العاشرة لصكوك الإطعام، لتوزيعها مجانًا على 2000 أسرة أولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة، في إطار إجراءات الدولة للحماية المجتمعية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في حضور عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد للمحافظة، وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف بكفر الشيخ.

وقال المحافظ، في بيان اليوم /الجمعة/، إن الدفعة العاشرة من صكوك الإطعام قد وصلت، وتم توزيع 18 طنًا في وقت سابق مجانًا على 18 ألف أسرة، ويجري توزيع طنين آخرين على 2000 أسرة.

وثمّن المحافظ مشروع صكوك الإطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف لدعم الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظات المصرية، ومنها محافظة كفر الشيخ، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه وجه بالحرص على توزيع تلك اللحوم على المستحقين والوصول لهم في كل مكان بالمحافظة.