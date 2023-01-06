سامح حسين لمهاجمي تقديم سيرة الشيخ الشعراوي فنيا: لم نجد دعما عندما قدمنا أعمال يوسف عوف وفولتير

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قال الفنان سامح حسين، إنه تابع الجدل حول الإعلان عن "أُمسية مسرحية" تحكي سيرة الشيخ الراحل محمد متولى الشعراوي، مؤكدا أنه منذ لحظة الإعلان عنها أصبحت حديث الإعلاميين المعارضين لهذا العمل الفني.

وأضاف حسين عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "هنا سألت نفسي سؤالا؛ لماذا لم يدعمنا هؤلاء الإعلاميون عندما كنا نقدم أعمالاً فنية ليوسف عوف ولفولتير وشارلي شابلن مؤخرا؟ هل اقتصر دور الإعلام على النقد اللاذع فقط؟

وأوضح أن دعم الإنتاج الثقافي لوزارة الثقافة المصرية كان دائماً واجباً وطنياً تغافل عنه الكثيرون، ولم يتحدثوا أبداً إلاَّ ليعترضوا وكأن سيرة الشعراوي هي باكورة إنتاج وزارة الثقافة!